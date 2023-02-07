07 февраля 2023

В США рассекретили переговоры Ельцина с Клинтоном насчет сотрудничества с РФ

National Security Archive: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, архивное дело, ельцин на фотографии
Экс-президент США Билл Клинтон обещал бывшему президенту РФ Борису Ельцину тесное сотрудничество Фото:

Бывший президент США Билл Клинтон во время телефонного разговора с первым президентом России Борисом Ельциным обещал тесное сотрудничество между двумя странами. Такие данные обнародовал американский национальный архив.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал тогда Клинтон Ельцину во время разговора. Об этом пишет National Security Archive, ссылаясь на рассекреченные записи Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что Ельцин в свое время ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Киев намеревался сохранить атомную бомбу в своем арсенале. В 1992 году Ельцин назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Бывший президент США Билл Клинтон во время телефонного разговора с первым президентом России Борисом Ельциным обещал тесное сотрудничество между двумя странами. Такие данные обнародовал американский национальный архив. «Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал тогда Клинтон Ельцину во время разговора. Об этом пишет National Security Archive, ссылаясь на рассекреченные записи Госдепартамента США. Ранее стало известно, что Ельцин в свое время ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Киев намеревался сохранить атомную бомбу в своем арсенале. В 1992 году Ельцин назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...