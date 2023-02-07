В США рассекретили переговоры Ельцина с Клинтоном насчет сотрудничества с РФ

Бывший президент США Билл Клинтон во время телефонного разговора с первым президентом России Борисом Ельциным обещал тесное сотрудничество между двумя странами. Такие данные обнародовал американский национальный архив.
«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал тогда Клинтон Ельцину во время разговора. Об этом пишет National Security Archive, ссылаясь на рассекреченные записи Госдепартамента США.
Ранее стало известно, что Ельцин в свое время ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Киев намеревался сохранить атомную бомбу в своем арсенале. В 1992 году Ельцин назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».
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Бывший президент США Билл Клинтон во время телефонного разговора с первым президентом России Борисом Ельциным обещал тесное сотрудничество между двумя странами. Такие данные обнародовал американский национальный архив. «Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — сказал тогда Клинтон Ельцину во время разговора. Об этом пишет National Security Archive, ссылаясь на рассекреченные записи Госдепартамента США. Ранее стало известно, что Ельцин в свое время ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Киев намеревался сохранить атомную бомбу в своем арсенале. В 1992 году Ельцин назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».