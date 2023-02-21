Экипаж Utair доложил о неисправности во время посадки в Москве

21 февраля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Самолет успешно приземлился во Внуково Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У самолета авиакомпании Utair во время рейса Красноярск-Москва перед посадкой в аэропорту Внуково возникли проблемы с закрылками. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «В районе аэродрома Москва (Внуково), на высоте 4000 футов, после ухода на второй круг (ВПП06), ЭВС доложил о проблеме с закрылками. КВС принял решение о выполнении повторного захода на аэродром назначения Москва (Внуково). Рейс UTA572 Красноярск — Москва (Внуково). Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации. Автор поста уточняет, что посадка во Внуково была совершена благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задержали вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск. Пассажиров отправили обратно в аэропорт прямо перед посадкой на борт.

У самолета авиакомпании Utair во время рейса Красноярск-Москва перед посадкой в аэропорту Внуково возникли проблемы с закрылками. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «В районе аэродрома Москва (Внуково), на высоте 4000 футов, после ухода на второй круг (ВПП06), ЭВС доложил о проблеме с закрылками. КВС принял решение о выполнении повторного захода на аэродром назначения Москва (Внуково). Рейс UTA572 Красноярск — Москва (Внуково). Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации. Автор поста уточняет, что посадка во Внуково была совершена благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задержали вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск. Пассажиров отправили обратно в аэропорт прямо перед посадкой на борт.