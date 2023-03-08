08 марта 2023

Сальдо назвал две страны, которые регулируют конфликт на Украине

Глава Херсонской области Сальдо: США и Британия являются главными регуляторами конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо: США и Великобритания активно помогают Украине в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и Великобритания являются главными регуляторами конфликта на Украине. Об этом сообщил Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«США и Англия — это основные регуляторы, даже не европейцы», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Таврия». «Им говорят, что нужно делать, он то и делают», — подчеркнул Сальдо.

Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг утверждал, что основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу заявил, что необходимо прекратить затяжной конфликт на Украине, ускорив поставки вооружения Киеву.

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США и Великобритания являются главными регуляторами конфликта на Украине. Об этом сообщил Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «США и Англия — это основные регуляторы, даже не европейцы», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Таврия». «Им говорят, что нужно делать, он то и делают», — подчеркнул Сальдо. Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг утверждал, что основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Там Барроу заявил, что необходимо прекратить затяжной конфликт на Украине, ускорив поставки вооружения Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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