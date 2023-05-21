«Известия»: в РФ планируют ввести семейный сертификат на первую машину

22 мая 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Льготы сможет получить молодая семья до 30 лет после рождения первого ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России планируют ввести сертификат на покупку автомобиля отечественного производства на сумму в один миллион рублей. Получить выплату сможет молодая семья до 30 лет после рождения первого ребенка, следует из законопроекта, который готовят внести в Госдуму. «Согласно новым нормам, воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома», — передает данные из законопроекта газета «Известия». Однако продать автомобиль, купленный по такому сертификату, семейная сможет лишь через пять лет после покупки. Данное правило направлено, чтобы снизить количество браков по расчету, уверены авторы законопроекта, который планируют направить на рассмотрение в Госдуму. Ранее URA.RU сообщало, что подробно рассказывало какие автомобили можно купить в России в 2023 году. Машину можно купить через параллельный импорт, где ввоз продукции происходит через посредников без согласия с производителем. Также россияне могут приобрести отечественный автопром, учитывая появление новых электрокаров. Кроме этого в России стали активно покупать автомобили из Китая.

В России планируют ввести сертификат на покупку автомобиля отечественного производства на сумму в один миллион рублей. Получить выплату сможет молодая семья до 30 лет после рождения первого ребенка, следует из законопроекта, который готовят внести в Госдуму. «Согласно новым нормам, воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома», — передает данные из законопроекта газета «Известия». Однако продать автомобиль, купленный по такому сертификату, семейная сможет лишь через пять лет после покупки. Данное правило направлено, чтобы снизить количество браков по расчету, уверены авторы законопроекта, который планируют направить на рассмотрение в Госдуму. Ранее URA.RU сообщало, что подробно рассказывало какие автомобили можно купить в России в 2023 году. Машину можно купить через параллельный импорт, где ввоз продукции происходит через посредников без согласия с производителем. Также россияне могут приобрести отечественный автопром, учитывая появление новых электрокаров. Кроме этого в России стали активно покупать автомобили из Китая.