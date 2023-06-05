Войска НАТО нуждаются в улучшении своей мобильности, заявил Бен ХоджесФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Об этом рассказал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
«Военная мобильность по-прежнему остается проблемой НАТО и главной слабостью альянса перед Россией», — передает слова Ходжеса The Washington Post. Он добавил, что важно быть быстрее, чем Россия, чтобы добраться до критических мест. Альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию, чтобы справиться с Россией без потери территории, заключил Ходжес.
Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант, отметил, что отсутствие сил Североатлантического альянса в Черном море делает его слабым звеном на восточном фланге НАТО. Эксперты считают, что военное командование НАТО потеряло связь с реальностью, и все планы альянса против Росси обречены на провал, передает Nation News.
НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Об этом рассказал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «Военная мобильность по-прежнему остается проблемой НАТО и главной слабостью альянса перед Россией», — передает слова Ходжеса The Washington Post. Он добавил, что важно быть быстрее, чем Россия, чтобы добраться до критических мест. Альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию, чтобы справиться с Россией без потери территории, заключил Ходжес. Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант, отметил, что отсутствие сил Североатлантического альянса в Черном море делает его слабым звеном на восточном фланге НАТО. Эксперты считают, что военное командование НАТО потеряло связь с реальностью, и все планы альянса против Росси обречены на провал, передает Nation News.