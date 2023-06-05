Американский генерал заявил о главной слабости НАТО перед Россией

Генерал ВС США Ходжес: плохая мобильность является главной слабостью НАТО перед Россией
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Войска НАТО нуждаются в улучшении своей мобильности, заявил Бен Ходжес Фото:

НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Об этом рассказал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Военная мобильность по-прежнему остается проблемой НАТО и главной слабостью альянса перед Россией», — передает слова Ходжеса The Washington Post. Он добавил, что важно быть быстрее, чем Россия, чтобы добраться до критических мест. Альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию, чтобы справиться с Россией без потери территории, заключил Ходжес.

Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант, отметил, что отсутствие сил Североатлантического альянса в Черном море делает его слабым звеном на восточном фланге НАТО. Эксперты считают, что военное командование НАТО потеряло связь с реальностью, и все планы альянса против Росси обречены на провал, передает Nation News.

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НАТО не обладает достаточной военной мобильностью для эффективного сдерживания России. Об этом рассказал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «Военная мобильность по-прежнему остается проблемой НАТО и главной слабостью альянса перед Россией», — передает слова Ходжеса The Washington Post. Он добавил, что важно быть быстрее, чем Россия, чтобы добраться до критических мест. Альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию, чтобы справиться с Россией без потери территории, заключил Ходжес. Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант, отметил, что отсутствие сил Североатлантического альянса в Черном море делает его слабым звеном на восточном фланге НАТО. Эксперты считают, что военное командование НАТО потеряло связь с реальностью, и все планы альянса против Росси обречены на провал, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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