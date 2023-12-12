12 декабря 2023

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее года со дня смерти

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Семьи погибших на СВО получат выплату не позднее года со дня смерти Фото:

Единовременную социальную выплату члены семей погибших участников СВО смогут получить не позднее одного года со дня гибели военнослужащего. Это сказано в поправке, которая опубликована в электронной базе Госдумы.

«Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена. <…> В равных частях обратившимся за ее получением членам семьи», — заявлено в поправке.

Выплату могут получить члены семей тех военнослужащих, которые погибли из-за увечья или иного повреждения здоровья, пребывая на добровольной или обязательной службе. Так же выплата распространяется на случаи, когда служащий умер вследствие заболевания.

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Единовременную социальную выплату члены семей погибших участников СВО смогут получить не позднее одного года со дня гибели военнослужащего. Это сказано в поправке, которая опубликована в электронной базе Госдумы. «Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена. <…> В равных частях обратившимся за ее получением членам семьи», — заявлено в поправке. Выплату могут получить члены семей тех военнослужащих, которые погибли из-за увечья или иного повреждения здоровья, пребывая на добровольной или обязательной службе. Так же выплата распространяется на случаи, когда служащий умер вследствие заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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