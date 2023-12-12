Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее года со дня смерти

13 декабря 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Семьи погибших на СВО получат выплату не позднее года со дня смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU Единовременную социальную выплату члены семей погибших участников СВО смогут получить не позднее одного года со дня гибели военнослужащего. Это сказано в поправке, которая опубликована в электронной базе Госдумы. «Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена. <…> В равных частях обратившимся за ее получением членам семьи», — заявлено в поправке . Выплату могут получить члены семей тех военнослужащих, которые погибли из-за увечья или иного повреждения здоровья, пребывая на добровольной или обязательной службе. Так же выплата распространяется на случаи, когда служащий умер вследствие заболевания.

Единовременную социальную выплату члены семей погибших участников СВО смогут получить не позднее одного года со дня гибели военнослужащего. Это сказано в поправке, которая опубликована в электронной базе Госдумы. «Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена. <…> В равных частях обратившимся за ее получением членам семьи», — заявлено в поправке. Выплату могут получить члены семей тех военнослужащих, которые погибли из-за увечья или иного повреждения здоровья, пребывая на добровольной или обязательной службе. Так же выплата распространяется на случаи, когда служащий умер вследствие заболевания.