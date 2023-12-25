Пермский край занял 21-е место в рейтинге регионов России

25 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Пермский край набрал 55,777 баллов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край занял 21 место в итоговом рейтинге регионов России агентства РИА Новости. Итоговый балл для каждого субъекта высчитывался из показателей по качеству жизни, материальному благополучию, рынку труда, развитию науки и технологий, приверженности жителей к здоровому образу жизни и социально-экономическому положению. Согласно рейтингу, Пермский край занимает 21-е место с итоговым баллом 55,777. Максимальный балл в рейтинге — 84,626, минимальный — 22,688. Первые места ожидаемо заняли Москва (1 место) и Санкт-Петербург (2 место). Московская область и Татарстан заняли соответственно 3 и 4 место, а пятерку лучших замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В десятку лучших вошли Нижегородская, Свердловская, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Краснодарский край и Самарская область. Соседями по рейтингу Пермского края стали Красноярский край (20 место) и Мурманская область (22 место).

Пермский край занял 21 место в итоговом рейтинге регионов России агентства РИА Новости. Итоговый балл для каждого субъекта высчитывался из показателей по качеству жизни, материальному благополучию, рынку труда, развитию науки и технологий, приверженности жителей к здоровому образу жизни и социально-экономическому положению. Согласно рейтингу, Пермский край занимает 21-е место с итоговым баллом 55,777. Максимальный балл в рейтинге — 84,626, минимальный — 22,688. Первые места ожидаемо заняли Москва (1 место) и Санкт-Петербург (2 место). Московская область и Татарстан заняли соответственно 3 и 4 место, а пятерку лучших замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В десятку лучших вошли Нижегородская, Свердловская, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Краснодарский край и Самарская область. Соседями по рейтингу Пермского края стали Красноярский край (20 место) и Мурманская область (22 место).