Пермский край занял 21-е место в рейтинге регионов России

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Новогоднее украшение города. Пермь, огни перми, елка на соборной площади
Пермский край набрал 55,777 баллов Фото:

Пермский край занял 21 место в итоговом рейтинге регионов России агентства РИА Новости. Итоговый балл для каждого субъекта высчитывался из показателей по качеству жизни, материальному благополучию, рынку труда, развитию науки и технологий, приверженности жителей к здоровому образу жизни и социально-экономическому положению.

Согласно рейтингу, Пермский край занимает 21-е место с итоговым баллом 55,777. Максимальный балл в рейтинге — 84,626, минимальный — 22,688.

Первые места ожидаемо заняли Москва (1 место) и Санкт-Петербург (2 место). Московская область и Татарстан заняли соответственно 3 и 4 место, а пятерку лучших замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В десятку лучших вошли Нижегородская, Свердловская, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Краснодарский край и Самарская область. Соседями по рейтингу Пермского края стали Красноярский край (20 место) и Мурманская область (22 место).

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Пермский край занял 21 место в итоговом рейтинге регионов России агентства РИА Новости. Итоговый балл для каждого субъекта высчитывался из показателей по качеству жизни, материальному благополучию, рынку труда, развитию науки и технологий, приверженности жителей к здоровому образу жизни и социально-экономическому положению. Согласно рейтингу, Пермский край занимает 21-е место с итоговым баллом 55,777. Максимальный балл в рейтинге — 84,626, минимальный — 22,688. Первые места ожидаемо заняли Москва (1 место) и Санкт-Петербург (2 место). Московская область и Татарстан заняли соответственно 3 и 4 место, а пятерку лучших замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В десятку лучших вошли Нижегородская, Свердловская, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Краснодарский край и Самарская область. Соседями по рейтингу Пермского края стали Красноярский край (20 место) и Мурманская область (22 место).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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