День весеннего равноденствия в 2024 году: что нельзя делать в этот праздник

В день весеннего равноденствия нельзя надевать темную одежду

20 марта 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

В 2024 году весеннее равноденствие начнется 20 марта в 06:06 мск Фото: Размик Закарян © URA.RU День весеннего равноденствия в этом году случится 20 марта в 06:06 по московскому времени. В этот период не рекомендуется надевать темную одежду. Как встречать астрономическую весну — в материале URA.RU. Когда будет весеннее равноденствие В 2024 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 06:06 по московскому времени. После этого день начнет постепенно увеличиваться, а ночь — сокращаться. Астрономическая весна составит 93 суток. Она длится до летнего солнцестояния, которое произойдет 20 июня в 23:50 по московскому времени. Это будет самый длинный день года и самая короткая ночь. После летнего солнцестояния наступит лето, которое продлится до осеннего равноденствия — 22 сентября. Осень тоже придет по расписанию — в 15:42 по московскому времени. И зимнее солнцестояние в нынешнем году наступит 21 декабря в 12:20 по московскому времени. Что нельзя делать в этот день В день весеннего равноденствия не стоит надевать темную одежду, поскольку она символизирует негатив. Лучше выбрать яркие наряды, который будет ассоциироваться с солнцем: красные, оранжевые, желтые и белые оттенки. Они связаны с приходом весны и энергетически подпитывают человека. В связи с тем, что 18 марта начался Великий пост, который продлится до 4 мая, религиозным людям стоит отказаться от шумных гуляний, застолий и гаданий. По православию гадания — это считается не совсем уместным занятием. К тому же не нужно желать кому-либо зла и начинать конфликты, передает телеканал 360. Что нужно делать Славяне всегда тщательно готовились ко Дню равноденствия, поэтому перед приходом астрономической весны они приводили в порядок свое жилье. Также они подготавливали все снаряжение, семена и удобрения для посева, готовили угощения. Уборка является важной частью традиции, пишет телеканал 360. По словам эзотерика Сергея Шмелева, во время наведения порядка полы нужно помыть соленой водой. Соль энергетически смывает весь негатив. А после уборки можно окропить весь дом святой водой, чтобы защитить свое жилище. Эзотерик Илаха Самедова добавила, что необходимо как можно больше «расхламить пространство» в доме и выбросить ненужные вещи. Таким образом, вы энергетически подготовите себя к приходу всего нового. Приметы и гадания Во времена наших предков девушки в этот день занимались гаданием. Они выпекали пряники, в которые закладывались различные мелкие предметы. Каждый из них что-то обозначал. Так, если во время чаепития попадался пряник с колечком, то в этом году стоит готовится к свадьбе, монета — к достатку, ключик — получению наследства, серьга — встрече с возлюбленным, бусинка — к беременности. А для того, чтобы узнать имя будущего суженого нужно было написать на семи листах семь мужских имен и положить их под подушку. Утром, не произнося ни слова, достать один и прочитать. Народные приметы в день весеннего равноденствия: Если прилетают жаворонки, весна уже вступила в свои права. Зяблики — морозы еще не закончились.

Облака плывут высоко и быстро — к теплым лету и осени.

Пришла оттепель и началась капель — к богатому урожаю. День холодный и ветреный — не стоит ждать прихода тепла еще целый месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День весеннего равноденствия в этом году случится 20 марта в 06:06 по московскому времени. В этот период не рекомендуется надевать темную одежду. Как встречать астрономическую весну — в материале URA.RU. В 2024 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 06:06 по московскому времени. После этого день начнет постепенно увеличиваться, а ночь — сокращаться. Астрономическая весна составит 93 суток. Она длится до летнего солнцестояния, которое произойдет 20 июня в 23:50 по московскому времени. Это будет самый длинный день года и самая короткая ночь. После летнего солнцестояния наступит лето, которое продлится до осеннего равноденствия — 22 сентября. Осень тоже придет по расписанию — в 15:42 по московскому времени. И зимнее солнцестояние в нынешнем году наступит 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В день весеннего равноденствия не стоит надевать темную одежду, поскольку она символизирует негатив. Лучше выбрать яркие наряды, который будет ассоциироваться с солнцем: красные, оранжевые, желтые и белые оттенки. Они связаны с приходом весны и энергетически подпитывают человека. В связи с тем, что 18 марта начался Великий пост, который продлится до 4 мая, религиозным людям стоит отказаться от шумных гуляний, застолий и гаданий. По православию гадания — это считается не совсем уместным занятием. К тому же не нужно желать кому-либо зла и начинать конфликты, передает телеканал 360. Славяне всегда тщательно готовились ко Дню равноденствия, поэтому перед приходом астрономической весны они приводили в порядок свое жилье. Также они подготавливали все снаряжение, семена и удобрения для посева, готовили угощения. Уборка является важной частью традиции, пишет телеканал 360. По словам эзотерика Сергея Шмелева, во время наведения порядка полы нужно помыть соленой водой. Соль энергетически смывает весь негатив. А после уборки можно окропить весь дом святой водой, чтобы защитить свое жилище. Эзотерик Илаха Самедова добавила, что необходимо как можно больше «расхламить пространство» в доме и выбросить ненужные вещи. Таким образом, вы энергетически подготовите себя к приходу всего нового. Во времена наших предков девушки в этот день занимались гаданием. Они выпекали пряники, в которые закладывались различные мелкие предметы. Каждый из них что-то обозначал. Так, если во время чаепития попадался пряник с колечком, то в этом году стоит готовится к свадьбе, монета — к достатку, ключик — получению наследства, серьга — встрече с возлюбленным, бусинка — к беременности. А для того, чтобы узнать имя будущего суженого нужно было написать на семи листах семь мужских имен и положить их под подушку. Утром, не произнося ни слова, достать один и прочитать. Народные приметы в день весеннего равноденствия: