Жительница Кургана пыталась купить водительские права за 50 тысяч рублей

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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Курганцев, пытавшихся купить водительские права, обманул житель Свердловской области Фото:

Жительница Кургана, которой не удалось сдать экзамены в ГИБДД, решила купить водительские права. Женщина перевела жителю Свердловской области 50 тысяч рублей и подыскала еще двух покупателей. Но продавец перестал отвечать после получения денег. Мужчина, обманувший трех курганцев, установлен. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курганской области.

«Осенью минувшего года 57-летняя жительница Кургана, которая не смогла успешно сдать экзамен на получение водительских прав, подыскала контакт лица, обещающего помощь в данном вопросе. Женщина связалась с неизвестным в мессенджере, отправила необходимые документы, а также перевела более 50 тысяч рублей в качестве оплаты. Собеседник уточнил у гражданки, есть ли у нее знакомые, желающие воспользоваться данной возможностью. Потерпевшая подыскала еще двух человек, которые также заплатили неизвестному за оформление водительских удостоверений без сдачи экзамена. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенником оказался 24-летний житель Свердловской области. Он признался в содеянном и возместил потерпевшим часть материального ущерба. Подозреваемого установили и задержали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Курганской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Житель Свердловской области обманул трех курганцев, которые пытались приобрести водительские права без экзаменов
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Жительница Кургана, которой не удалось сдать экзамены в ГИБДД, решила купить водительские права. Женщина перевела жителю Свердловской области 50 тысяч рублей и подыскала еще двух покупателей. Но продавец перестал отвечать после получения денег. Мужчина, обманувший трех курганцев, установлен. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курганской области. «Осенью минувшего года 57-летняя жительница Кургана, которая не смогла успешно сдать экзамен на получение водительских прав, подыскала контакт лица, обещающего помощь в данном вопросе. Женщина связалась с неизвестным в мессенджере, отправила необходимые документы, а также перевела более 50 тысяч рублей в качестве оплаты. Собеседник уточнил у гражданки, есть ли у нее знакомые, желающие воспользоваться данной возможностью. Потерпевшая подыскала еще двух человек, которые также заплатили неизвестному за оформление водительских удостоверений без сдачи экзамена. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мошенником оказался 24-летний житель Свердловской области. Он признался в содеянном и возместил потерпевшим часть материального ущерба. Подозреваемого установили и задержали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Курганской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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