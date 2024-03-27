Жительница Кургана пыталась купить водительские права за 50 тысяч рублей

27 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Курганцев, пытавшихся купить водительские права, обманул житель Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Кургана, которой не удалось сдать экзамены в ГИБДД, решила купить водительские права. Женщина перевела жителю Свердловской области 50 тысяч рублей и подыскала еще двух покупателей. Но продавец перестал отвечать после получения денег. Мужчина, обманувший трех курганцев, установлен. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курганской области. «Осенью минувшего года 57-летняя жительница Кургана, которая не смогла успешно сдать экзамен на получение водительских прав, подыскала контакт лица, обещающего помощь в данном вопросе. Женщина связалась с неизвестным в мессенджере, отправила необходимые документы, а также перевела более 50 тысяч рублей в качестве оплаты. Собеседник уточнил у гражданки, есть ли у нее знакомые, желающие воспользоваться данной возможностью. Потерпевшая подыскала еще двух человек, которые также заплатили неизвестному за оформление водительских удостоверений без сдачи экзамена. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мошенником оказался 24-летний житель Свердловской области. Он признался в содеянном и возместил потерпевшим часть материального ущерба. Подозреваемого установили и задержали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Курганской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Житель Свердловской области обманул трех курганцев, которые пытались приобрести водительские права без экзаменов Фото: УМВД по Курганской области, telegram-канал, https://web.telegram.org/a/#-1001744523309 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана, которой не удалось сдать экзамены в ГИБДД, решила купить водительские права. Женщина перевела жителю Свердловской области 50 тысяч рублей и подыскала еще двух покупателей. Но продавец перестал отвечать после получения денег. Мужчина, обманувший трех курганцев, установлен. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курганской области. «Осенью минувшего года 57-летняя жительница Кургана, которая не смогла успешно сдать экзамен на получение водительских прав, подыскала контакт лица, обещающего помощь в данном вопросе. Женщина связалась с неизвестным в мессенджере, отправила необходимые документы, а также перевела более 50 тысяч рублей в качестве оплаты. Собеседник уточнил у гражданки, есть ли у нее знакомые, желающие воспользоваться данной возможностью. Потерпевшая подыскала еще двух человек, которые также заплатили неизвестному за оформление водительских удостоверений без сдачи экзамена. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мошенником оказался 24-летний житель Свердловской области. Он признался в содеянном и возместил потерпевшим часть материального ущерба. Подозреваемого установили и задержали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Курганской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.