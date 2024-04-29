Развлечения Знаменитости Умер призер Олимпиады и экс-игрок киевского «Динамо» Михаил Фоменко 29 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Бронзовый призер Олимпиады в составе сборной СССР по футболу Михаил Фоменко (на фото в центре) умер в 75 лет Фото: Александр Яковлев/ТАСС Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Об этом сообщила Ассоциация футбола Сумской области. «На 76-м году жизни умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. На протяжении почти года у него был диагноз онкология. Михаил Иванович защищал цвета киевского Динамо (с 1972 по 1978 годы), с которым выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Фоменко является воспитанником сумского «Спартака». Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством украинцы были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Об этом сообщила Ассоциация футбола Сумской области. «На 76-м году жизни умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. На протяжении почти года у него был диагноз онкология. Михаил Иванович защищал цвета киевского Динамо (с 1972 по 1978 годы), с которым выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Фоменко является воспитанником сумского «Спартака». Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством украинцы были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям