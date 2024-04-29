Умер призер Олимпиады и экс-игрок киевского «Динамо» Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Об этом сообщила Ассоциация футбола Сумской области.
«На 76-м году жизни умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. На протяжении почти года у него был диагноз онкология.
Михаил Иванович защищал цвета киевского Динамо (с 1972 по 1978 годы), с которым выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Фоменко является воспитанником сумского «Спартака». Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством украинцы были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3).
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