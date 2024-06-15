В Госдуме раскрыли, когда произойдет полное освобождение ЛНР

Освобождение Кременского района от войск Украины, что приведет к полному контролю над ЛНР, ожидается в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«В Кременском районе остались последние населенные пункты, которые мы очищаем от противника. Предполагается, что через месяц-полтора территория будет полностью свободна, и начнется восстановление мирной жизни», — отметил Водолацкий в интервью ТАСС.
Водолацкий также упомянул планы по созданию так называемой санитарной зоны после завершения операции, что соответствует ранее озвученным заявлениям президента России Владимира Путина. Размер этой зоны будет зависеть от дальности ракет, размещенных странами НАТО на Украине.
Ранее сообщалось, что российские войска в мае взяли под контроль населенный пункт Белогоровка, и по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, большая часть территории республики уже находится под управлением местных властей. 11 июня Министерство обороны РФ объявило об освобождении других ключевых населенных пунктов в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.