В сервисе «Максим» раскрыли, почему гостья из ХМАО осталась без такси в Кургане

Гостья из Ханты-Мансийского автономного округа не смогла дождаться такси в Кургане, потому что сделала вызов сразу в нескольких компаниях. Таксисты видят такие заказы и могут их не брать из цеховой солидарности. Также некоторые проблемы в сфере такси носят объективный характер. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Максим» в ответе на редакционный запрос.
«Женщина в Кургане сделала заказ сразу в нескольких компаниях такси, очевидно, рассчитывая уехать с тем, кто быстрее приедет. Многие водители подключены к нескольким службам заказа легкового такси, они видят такие заказы и зачастую их не берут из цеховой солидарности. Ведь остальные водители в таком случае проедут вхолостую и останутся без заработка», — говорится в ответе.
В сервисе «Максим» сообщили, что проблема долгого ожидания такси характерна не только для Кургана или одной компании, а вообще для всего рынка перевозок. Уточняется, что сфера такси избыточно зарегулирована и водители уходят из-за трудностей в реализации нового закона №580.
Ранее жительница ХМАО высказала возмущение, поскольку не смогла ночью дождаться такси, чтобы доехать от гостиницы «Москва» до ТРЦ «РИО» в Кургане. Ее неоднократные попытки заказать такси через различные службы не увенчались успехом, а операторы продолжали удерживать женщину на крючке, обещая машину, которая так и не приехала.
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