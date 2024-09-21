У певицы Mia Boyka случилась истерика после травли рэперов

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MIA BOYKA отреагировала на то, что рэпер OG Buda назвал ее толстой
MIA BOYKA отреагировала на то, что рэпер OG Buda назвал ее толстой Фото:

Певица Mia Boyka пережила эмоциональный срыв после того, как рэпер OG Buda в своем новом треке упомянул ее в контексте веса. Это стало причиной истерики артистки, так как она уже ранее сталкивалась с проблемами самовосприятия и обращалась за психологической помощью.

«Я терпела все, но у каждого человека есть какие-то слабые стороны. Много лет меня мой бывший продюсер жестко принижал за мой лишний вес», — заявила певица в своих соцсетях. По ее словам, после этих комментариев она перестала есть и похудела на 15 килограммов. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Мия почувствовала необходимость в психологической помощи и обратилась к специалистам за поддержкой.

Инцидент с диссом от OG Buda вызвал бурную реакцию у Mia Boyka, так как она уже долгое время борется с комплексами, связанными с весом. «Она выглядит как MIA BOYKA, только стройная», — говорит рэпер в новом треке «Чемпионы».

Ранее артистка попала в скандал из-за комментариев в адрес маленькой девочки, которая занимается квадробингом. Она заметила на голове ребенка маску животного и выразила насмешку по этому поводу. Депутаты Государственной Думы Виталий Милонов и Султан Хамзаев высказались против квадробинга, определив его как вредное хобби. Они выразили поддержку певице Mia Boyka, однако отметили, что артистке следовало проявить больше снисходительности в своих высказываниях.

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Певица Mia Boyka пережила эмоциональный срыв после того, как рэпер OG Buda в своем новом треке упомянул ее в контексте веса. Это стало причиной истерики артистки, так как она уже ранее сталкивалась с проблемами самовосприятия и обращалась за психологической помощью. «Я терпела все, но у каждого человека есть какие-то слабые стороны. Много лет меня мой бывший продюсер жестко принижал за мой лишний вес», — заявила певица в своих соцсетях. По ее словам, после этих комментариев она перестала есть и похудела на 15 килограммов. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Мия почувствовала необходимость в психологической помощи и обратилась к специалистам за поддержкой. Инцидент с диссом от OG Buda вызвал бурную реакцию у Mia Boyka, так как она уже долгое время борется с комплексами, связанными с весом. «Она выглядит как MIA BOYKA, только стройная», — говорит рэпер в новом треке «Чемпионы». Ранее артистка попала в скандал из-за комментариев в адрес маленькой девочки, которая занимается квадробингом. Она заметила на голове ребенка маску животного и выразила насмешку по этому поводу. Депутаты Государственной Думы Виталий Милонов и Султан Хамзаев высказались против квадробинга, определив его как вредное хобби. Они выразили поддержку певице Mia Boyka, однако отметили, что артистке следовало проявить больше снисходительности в своих высказываниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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