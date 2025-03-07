Кремль ответил на милитаризацию ЕС против России

Кремль выразил озабоченность по поводу планов милитаризации Евросоюза, которые были согласованы на последнем саммите союза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС активно идет по пути усиления своего оборонного сегмента, воспринимая Россию как главного противника.
«ЕС сейчас активно обсуждает тему милитаризации <...> это процесс, за которым мы пристально наблюдаем», — заявил Песков в интервью журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля отметил, что ЕС продолжает позиционировать Россию как главного противника. «Милитаризация происходит в основном против РФ. Это потенциально может стать темой для нашей глубокой озабоченности и принятие ответных мер», — сообщил Песков, уточнив что конфронтационная риторика ЕС серьезно диссонирует с усилиями по поиску мирного урегулирования ситуации на Украине.
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