Кремль ответил на милитаризацию ЕС против России

Песков: ЕС видит в России главного противника
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль наблюдает за процессом обсуждения милитаризации ЕС, заявил Песков
Кремль наблюдает за процессом обсуждения милитаризации ЕС, заявил Песков Фото:

Кремль выразил озабоченность по поводу планов милитаризации Евросоюза, которые были согласованы на последнем саммите союза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС активно идет по пути усиления своего оборонного сегмента, воспринимая Россию как главного противника.

«ЕС сейчас активно обсуждает тему милитаризации <...> это процесс, за которым мы пристально наблюдаем», — заявил Песков в интервью журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля отметил, что ЕС продолжает позиционировать Россию как главного противника. «Милитаризация происходит в основном против РФ. Это потенциально может стать темой для нашей глубокой озабоченности и принятие ответных мер», — сообщил Песков, уточнив что конфронтационная риторика ЕС серьезно диссонирует с усилиями по поиску мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Кремль выразил озабоченность по поводу планов милитаризации Евросоюза, которые были согласованы на последнем саммите союза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС активно идет по пути усиления своего оборонного сегмента, воспринимая Россию как главного противника. «ЕС сейчас активно обсуждает тему милитаризации <...> это процесс, за которым мы пристально наблюдаем», — заявил Песков в интервью журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что ЕС продолжает позиционировать Россию как главного противника. «Милитаризация происходит в основном против РФ. Это потенциально может стать темой для нашей глубокой озабоченности и принятие ответных мер», — сообщил Песков, уточнив что конфронтационная риторика ЕС серьезно диссонирует с усилиями по поиску мирного урегулирования ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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