Песков ответил на обвинения, что РФ мстили Макрону ударами по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что удары по Украине были местью главе Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, РФ продолжает боевые операции, но они не связаны с международными отношениями.
«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Такой ответ представитель Кремля дал на утверждения некоторых европейских аналитиков о том, что таким образом РФ ответила на предложение Макрона о перемирии. Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают операцию, нацеленную на уничтожение объектов, относящихся к военно-промышленному комплексу и производству вооружений на Украине.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергетические и газовые объекты страны подверглись интенсивным ракетным обстрелам. В течение ночи во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в таких городах и областях, как Ивано-Франковск, Харьков, Полтава, Тернополь, Винницкая, Хмельницкая, Полтавская и Киевская области.
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