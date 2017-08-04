Большинство жителей России не заметили новые санкции США, восприняв эту новость спокойно, при этом, отношение граждан к Соединенным Штатам значительно ухудшилось. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ по результатам очередного опроса.
О новых летних санкциях США против России слышали 68% россиян, 9% опрошенных настроены позитивно, 48% респондентов не думают, что их жизнь из-за санкций хоть как-то изменится. Еще 28% россиян беспокоит негативное влияние санкций на Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».
Также, согласно опросу, 70% населения не ощущают каких-либо последствий ограничительных мер. Пятая часть жителей страны считает, что нужно ввести ответные санкции, еще 4% просят Кремль ответить жестко, передает телеканал 360.