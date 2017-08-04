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04 августа 2017
Главные новости Москвы
17:39  04 августа 2017 0

Россияне рассказали, что думают о новых санкциях США

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, санкции
Жители России спокойно отреагировали на новые ограниченияФото: depositphotos.com © URA.RU

Большинство жителей России не заметили новые санкции США, восприняв эту новость спокойно, при этом, отношение граждан к Соединенным Штатам значительно ухудшилось. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ по результатам очередного опроса.

О новых летних санкциях США против России слышали 68% россиян, 9% опрошенных настроены позитивно, 48% респондентов не думают, что их жизнь из-за санкций хоть как-то изменится. Еще 28% россиян беспокоит негативное влияние санкций на Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также, согласно опросу, 70% населения не ощущают каких-либо последствий ограничительных мер. Пятая часть жителей страны считает, что нужно ввести ответные санкции, еще 4% просят Кремль ответить жестко, передает телеканал 360.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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