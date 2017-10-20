09:00 20 октября 2017 0

Правила ГИБДД переписали в пользу инспекторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 20 октября, пятница. И вот главное к этому часу:

Владимир Путин выступил с разгромной речью на «Валдае». В послании президента — жесткий обвинительный приговор Западу и полный счет всех обид России на Европу и США. Эксперты уже назвали это «Мюнхен 2.0».

На том же «Валдае» президент ответил на вопрос об участии в выборах. Правда, анекдотом о продаже «Мерседеса» и особняка на Рублевке. Путин также отметил, что возглавить страну вполне может женщина.

Новые правила ГИБДД, измененные целиком в пользу инспекторов, вступили в силу сегодня. Больше всего вопросов вызывают 8 ключевых моментов, которые необходимо знать. Тут мы уже рассказывали о них подробно.

Россиянам вернут деньги со сберкнижек. Это касается граждан, которые имели вклады и деньги к моменту распада СССР. Сумма выплат исчисляется десятками триллионов.

Ургант жестко высмеял Собчак, сняв пародию на предвыборный ролик телеведущей. И это надо видеть.