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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:17  20 декабря 2017 0

В российских магазинах отказались работать все кассовые аппараты

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, касса, терминал, безналичный расчет, покупка, оплата, магазин, сбербанк
Предполагается, что сбой произошел из-за обновления программного обеспеченияФото: Илья Московец © URA.RU

В России произошел массовый сбой в работе кассовой техники. Трудности испытывают заправки ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», торговые сеть «Магнит», DNS и другие.

Специалисты компании Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений) подозревают, что во всем виновата новая прошивка программного обеспечения, которая используется в кассовых аппаратах. Об этом пишет RT.

Федеральная налоговая служба разрешила магазинам проводить расчеты без чеков. Отмечается, что, когда система заработает, продавцы будут должны предоставить общий чек, в котором будет отражена общая сумма неучтенной выручки, сообщает «Федеральная служба новостей».

Семен Гринберг
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