Предполагается, что сбой произошел из-за обновления программного обеспечения
В России произошел массовый сбой в работе кассовой техники. Трудности испытывают заправки ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», торговые сеть «Магнит», DNS и другие.
Специалисты компании Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений) подозревают, что во всем виновата новая прошивка программного обеспечения, которая используется в кассовых аппаратах. Об этом пишет RT.
Федеральная налоговая служба разрешила магазинам проводить расчеты без чеков. Отмечается, что, когда система заработает, продавцы будут должны предоставить общий чек, в котором будет отражена общая сумма неучтенной выручки, сообщает «Федеральная служба новостей».