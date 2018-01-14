03:48 14 января 2018 0

Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 2,5 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Перми задержала 21-летнего местного жителя, который на днях украл у курьера заказанные им роллы. Молодой человек дождался заказа возле подъезда дома, а потом заявил о том, что будет платить не наличными, а картой. Пока курьер доставал из машины мобильный терминал оплаты, любитель японской кухни скрылся с пакетом еды.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, ущерб от действий злоумышленника составил 2,5 тыс. рублей. «В ночное время потерпевший привез заказ к одному из домов по улице Памирская, где его уже ждал молодой человек, — сообщили в пресс-службе краевого главка. — Заказчик попросил произвести оплату банковской картой. Пока курьер доставал терминал из автомобиля, молодой человек, схватив пакет с роллами и убежал».

Несмотря на то, что курьер не смог опознать злоумышленника, страдам порядка удалось установить его личность и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «грабеж».

Отметим, схожий случай произошел в конце прошлого года в Екатеринбурге. Тогда в поселке Горный Щит трое подвыпивших местных жителей также заказали роллов на сумму 1,5 тыс. рублей, а потом решили не платить. Мужчины, угрожая топором, отобрали у курьера свой заказ, а после попытались присвоить еще и пиццу, предназначенную для доставки по следующему адресу. Все трое были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.