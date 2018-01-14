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14 января 2018
13 января 2018
03:48  14 января 2018 0

Пермский любитель японской кухни украл у курьера роллы

Еда. от Жабрикова, еда, роллы, азиатская кухня, морепродукты
Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 2,5 тыс. рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Перми задержала 21-летнего местного жителя, который на днях украл у курьера заказанные им роллы. Молодой человек дождался заказа возле подъезда дома, а потом заявил о том, что будет платить не наличными, а картой. Пока курьер доставал из машины мобильный терминал оплаты, любитель японской кухни скрылся с пакетом еды.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, ущерб от действий злоумышленника составил 2,5 тыс. рублей. «В ночное время потерпевший привез заказ к одному из домов по улице Памирская, где его уже ждал молодой человек, — сообщили в пресс-службе краевого главка. — Заказчик попросил произвести оплату банковской картой. Пока курьер доставал терминал из автомобиля, молодой человек, схватив пакет с роллами и убежал».

Несмотря на то, что курьер не смог опознать злоумышленника, страдам порядка удалось установить его личность и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «грабеж».

Отметим, схожий случай произошел в конце прошлого года в Екатеринбурге. Тогда в поселке Горный Щит трое подвыпивших местных жителей также заказали роллов на сумму 1,5 тыс. рублей, а потом решили не платить. Мужчины, угрожая топором, отобрали у курьера свой заказ, а после попытались присвоить еще и пиццу, предназначенную для доставки по следующему адресу. Все трое были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.

Евгений Александров
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