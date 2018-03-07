21:00 07 марта 2018 0

Завод на Урале предложил рабочим «срубить» немного денег за избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 7 марта. И вот самое интересное к этому часу:

Разбившийся в Сирии Ан-26 сбили пулеметным огнем. Среди погибших в самолете был генерал, учившийся в Екатеринбурге, и майоры из Елани.

Уральский завод пообещал заплатить деньги всем, кто приведет на выборы ещё трех человек. Для получения солидной премии надо сообщить телефоны и ФИО приглашенных избирателей.

На Урале нашли огромные незаконные свалки «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Ущерб от опасных веществ, разрушающие почву и здоровье людей, оценили ущерб в 500 млрд рублей.

Экономисты предсказали безрадостное будущее населению России. Уровень жизни снизится, а люди обеднеют.

Японцы сняли фильм про 15-летнюю олимпийскую чемпионку — фигуристку Алину Загитову, побившую мировой рекорд и завоевавшую золото в Пхенчхане. Увидев, как живет спортсменка, зрители немедленно сравнили её с бомжом.

Завтра 8 марта. Если вы до сих пор не купили подарок, вот список самых крутых вариантов на любой вкус. А если купили — просто посмотрите, как эволюционировали презенты, от красных роз до БДСМ-наборов к празднику.