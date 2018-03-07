{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
21:00  07 марта 2018 0

Ан-26 сбили пулеметом, незаконные свалки «Роснефти», чемпионка живет в нищете. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, промышленность, металлургия, промышленное предприятие, евраз, металлург, рабочий, нижнетагильский металлургический комбинат, конвертерный цех
Завод на Урале предложил рабочим «срубить» немного денег за избирателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

Сегодня 7 марта. И вот самое интересное к этому часу:

Разбившийся в Сирии Ан-26 сбили пулеметным огнем. Среди погибших в самолете был генерал, учившийся в Екатеринбурге, и майоры из Елани.

Уральский завод пообещал заплатить деньги всем, кто приведет на выборы ещё трех человек. Для получения солидной премии надо сообщить телефоны и ФИО приглашенных избирателей.

На Урале нашли огромные незаконные свалки «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». Ущерб от опасных веществ, разрушающие почву и здоровье людей, оценили ущерб в 500 млрд рублей.

Экономисты предсказали безрадостное будущее населению России. Уровень жизни снизится, а люди обеднеют.

Японцы сняли фильм про 15-летнюю олимпийскую чемпионку — фигуристку Алину Загитову, побившую мировой рекорд и завоевавшую золото в Пхенчхане. Увидев, как живет спортсменка, зрители немедленно сравнили её с бомжом.

Завтра 8 марта. Если вы до сих пор не купили подарок, вот список самых крутых вариантов на любой вкус. А если купили — просто посмотрите, как эволюционировали презенты, от красных роз до БДСМ-наборов к празднику.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров