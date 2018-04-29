19:56 29 апреля 2018 0

Связь между Мазур и Степаном Джигарханяном была 30 лет назад ФОТО: Элина Мазур, Facebook

Бывшая подруга и пресс-секретарь экс-супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур призналась, что у нее был роман с сыном легендарного совестного и российского артиста. События, о которых рассказала Мазур, произошли около 30 лет назад. Однако после встречи бывшие любовники стали поддерживать общение.

После конфликта между Мазур и экс-супругой актера Цымбалюк-Романовской в середине октября 2017 года стало известно о романе Мазур со Степаном Джигарханяном. Мазур рассказала, что 30 лет назад сын артиста предлагал ей уехать в США, где он в настоящее время проживает. Однако она осталась в России, пишет Starhit. «Сегодня я замужем, у Степана тоже есть девушка Кристин. Мы просто поплакали на плече друг у друга! Жизнь — странная вещь. Вы знаете, ведь когда мне было 18, я не знала, что он был сыном знаменитого актера. Он был просто классный, красивый парень! Рисковый и дерзкий!» — поделилась Мазур.

По ее словам, после встречи со Степаном, они продолжают поддерживать связь. Более того, сын Джигарханяна пытается флиртовать с Мазур, присылая сообщения, которыми делится девушка: «А в мужья никак к тебе нельзя набиться? Или расстрел на месте? Пожить бы, конечно, хотелось… Но, черт! Душу дьяволу продам за ночь с тобой!».

Ранее бывшая пресс-секретарь Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур во время передачи «Новые русские сенсации» рассказала, почему между ней и Виталиной испортились отношения. По ее словам, Романовская спросила у нее, когда умрет Джигарханян, после чего Мазур заявила экс-супруге артиста: «Ты для меня не существуешь. Сейчас я бы даже не обратила на тебя внимания и просто прошла бы мимо».