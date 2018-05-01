Состояние Армена Джигарханяна оценивают как удовлетворительное
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна перевели на лечение в специализированную клинику. Сейчас его самочувствие улучшилось и оценивается врачами как удовлетворительное.
Как удалось выяснить РЕН ТВ, проблемы с сердцем уже не так беспокоят актера, и теперь ему нужно «подправить здоровье» по части неврологии.
Джигарханян, как напоминает агентство Nation News, был в срочном порядке госпитализирован в одну из московских больниц с инфарктом вечером 26 апреля. Непродолжительное время он находился в коме. В окружении артиста говорили, что на его здоровье повлияло воспаление легких, которое он не долечил в январе.