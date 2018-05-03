Жена президента Татарстана в 2017 году заработала в 18 раз больше супруга

20:53 03 мая 2018 3

Гульсина Минниханова (справа) является совладелицей компании «Лучано» Фото: Рустам Минниханов, Instagram

Доходы первой леди Татарстана Гульсины Миннихановой, жены президента республики Рустама Минниханова, в 2017 году превысили доходы супруга в 17,6 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За прошедший год Минниханова заработала 137 млн рублей, в то время как глава республики — 7,766 млн рублей. Отмечается, что по итогам 2016 года доходы Гульсины Миннихановой превысили доходы президента Татарстана в 313 раз, составив 2,35 млрд рублей против дохода главы республики в 7,5 млн рублей.

В прошлом году Гульсина Минниханова возглавила Топ-10 самых богатых жен госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman. Она является совладелицей компании «Лучано» (спа-комплекс, фитнес-клуб, ресторан). Также ранее «URA.RU» сообщало, что жена главы ФСО Дмитрия Кочнева Марина Медведева заработала в 2017 году 55,3 млн рублей. Сумма в пять раз превысила заработок ее супруга за аналогичный период времени.