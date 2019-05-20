В сквере у театра драмы начали сносить забор, установленный из-за строительства храма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главное к этому часу:

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор мнений горожан о новом месте строительства храма Святой Екатерины, чем еще больше всех запутала. Региональные власти медлят с выбором: пока мэр Александр Высокинский представляет новые площадки, губернатор Евгений Куйвашев показывает недовольство подопечными. Также в Екатеринбург приехали депутаты Госдумы: сначала они связали протесты с войной на Украине, а потом пришли в сквер и назвали митингующих «христианофобами» и будущими сепаратистами.

Но у горожан появилась надежда на мирное завершение конфликта. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к Фонду Святой Екатерины с просьбой снести забор в сквере. Фонд согласился — и заграждения уже начали демонтировать.

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