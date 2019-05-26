Музыкальный критик отправил Киркорова к психиатру после скандала с Пригожиным

Клип «Ибица» набрал больше 23 миллионов просмотров Фото: скриншот видео, YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певцу Филиппу Киркорову обратиться к психиатру после его конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным. Представители шоубизнеса поспорили из-за скандального клипа «Ибица».

Ролик с участием Киркорова был опубликован осенью 2018 года. В нем есть эпизод, где певца Николая Баскова обливают в биотуалете фекалиями. Клип, набравший 23 миллиона просмотров, в соцсетях вызвал массу возмущений, в том числе со стороны музыкального продюсера Пригожина. В ответ на это Киркоров в программе «Осторожно, Собчак!» заявил, что Пригожин ему завидует и «первым бы облил свою Валерию (певица и супруга продюсера) говном», если бы раньше до этого додумался. На что Пригожин сказал, что не согласился бы на такие съемки, потому что «слишком любит и уважает свою женщину».

Критик Соседов счел замечание Киркорова по отношению к Пригожину признаком психического расстройства певца. «У Киркорова явно проблемы психического характера. Это размышления тяжело больного человека, его нужно отправить к врачу», — заявил эксперт в интервью «URA.RU». «Клип „Ибица“ позорный, совершенно аморальный, недостойный звания народных артистов. Надо быть полным идиотом, чтобы гордиться им. Глотать говно и гордиться этим? Это до какой степени извращенности надо дойти», — добавил Соседов.

Он уточнил, что хотел бы подать в суд на авторов и исполнителей клипа «Ибица» для возмещения морального вреда. «Я не смог досмотреть клип. Мне стало физически дурно. Я счел себя оскорбленным. В пору иск подавать к Киркорову», — пояснил нашему агентству Соседов. Он добавил, что клип должен быть запрещен к показу.