Пристраивать пенсионеров в приемные семьи оказалось менее затратно для бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одиноких пожилых людей могут начать пристраивать в приемные семьи, которые будут получать за это пособие на их содержание. Как следует из письма Министерства труда РФ в региональные правительства, положительный опыт был отработан в Югре и может быть распространен повсеместно.

«В документе содержится в том числе рекомендация организовывать для пожилых приемные семьи, — сообщают „Известия“. — В качестве образца приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где проект работает уже с 2012 года». Рассказывая о передовом опыте ХМАО, издание приводит условия для назначения пожилому человеку приемной семьи.

Прежде всего, как следует из югорского опыта, речь идет о дееспособных пожилых людях, мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые в силу возраста и физического не могут жить самостоятельно. У принимаемых в новые семьи стариков не должно при этом быть взрослых дееспособных детей, которые могли бы сами за ними ухаживать.

Органы опеки и попечительства должны определить, кто из членов новой семьи будет закрепленным помощником, а также решается вопрос, как быть, если домочадцы не уживутся с новым членом семьи. В Югре помощнику ежемесячно выплачивается пособие в сумме 10.3 тысяч рублей за осуществление ухода и оказание социальных услуг пожилому человеку.

В Минтруда отмечают, что такой формат психологически более приемлем для пожилого человека и менее затратен для государства, нежели дома-интернаты для престарелых. Сложностью остается отсутствие в России служб поддержки таких семей, говорится в публикации.