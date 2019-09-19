В США нашли у России «супертанк», превосходящий «Армату»

Военные эксперты сравнили советскую разработку с современными танками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американское издание The National Interest обнаружило у России танк, который превзошел бы как всю военную технику НАТО, так и «Армату». Им оказался прототип советского супертанка Т-95 («Объект 195»), разработка которого была закрыта несколько лет назад.

Журналисты выяснили, что в 2010 году работа над Т-95 остановилась из-за создания Т-14 «Армата». Однако, по мнению автора статьи, потенциально экспериментальный танк мог существенно превосходить «Армату». Например, танк должны были снабдить специальным радиолокационным прицелом и мощной 152-мм пушкой. «T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14», — приводит News.ru заключение журналиста.

Автор также оценил бронебойную способность Т-95. По его мнению, танк был бы способен пробивать броню любого танка НАТО, в том числе американского «Абрамса».