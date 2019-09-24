Задолжавшая два миллиарда рублей уборщица нашла работу

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Городской субботник. Челябинск, дворник, метла, городской субботник, уборка города
Женщина, работавшая дворником, получила должность уборщицыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дворник из Воскресенска (Московская область) Светлана Бодрова, которая оказалась должна банку два миллиарда рублей, устроилась на новую работу. Теперь женщина трудится уборщицей.

«Работаю уборщицей. Я больше никуда пока что и не хочу, потому что ребенок еще маленький. Меня график устраивает, а потом видно будет», — передает слова Бодровой сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее женщина стала жертвой мошенников. Поступив на работу дворником, она подписала документы, с которыми даже не ознакомилась. Так Бодрова стала учредителем компании ЖКХ, на которую в последствии преступники взяли кредит два миллиарда рублей. Когда фирма признала себя банкротом, долг повис на ее «владелице». Персональные данные Бодровой мошенники получили из налоговой службы.

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