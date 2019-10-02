25% штрафов в непогоду оказываются неверны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Главные новости среды, 2 октября:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо уходить от доллара. Глава страны уверен, что доверие к валюте падает. Также президент сделал главу «Ростеха» Сергея Чемезова Героем России. Путин оценил вклад гендиректора госкорпорации в страну.

Против генпрокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции Александра Коновалова готовят санкции в США. Все из-за отношения госслужащих к оппозиционерам РФ.

В Тюменской области, на Ямале и в ХМАО большой дефицит полицейских. Сотрудники МВД жалуются на низкие зарплаты, переработки и хамское отношение начальства. Ситуацию не спасают даже северные льготы. Руководители ведомства принимают неожиданные решения, чтобы подчиненные не могли уйти.

Россиянам из «бедных» регионов или получающих «серую» зарплату станет сложно брать обычные кредиты. Банки придумали новые ограничения для граждан.

На предприятии, производящем Sukhoi Superjet 100, готовятся массовые сокращения. У авиастроительной корпорации большие долги. Скоро ее полностью поглотит компания и попросит 350 млрд рублей на спасение производителя Superjet. Тем временем командиру сгоревшего в Шереметьево самолета предъявили обвинение. Его хотят привлечь за нарушение правил безопасности и гибель пассажиров.

В ГИБДД предложили не штрафовать водителей в непогоду. Четверть зафиксированных нарушений в дождь или туман оказываются неверны. В инспекции назвали все условия, при которых штраф не будет засчитан.