Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

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У Юлии Тимошенко высокая температура из-за COVID-19 Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко
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Коронавирус COVID-19

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии. Ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Состояние оценивается как тяжелое», — написала Сорока. Пресс-секретарь отметила, что у Тимошенко высокая температура тела.

Ранее о том, что у лидера партии «Батькивщина» коронавирус сообщали украинские СМИ. Уточнялось, что COVID-19 обнаружен и у членов ее семьи. По данным на 22 августа, выявлен 102 971 заболевший коронавирусом на Украине, пишет RT. Общее число летальных исходов составило 2244. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 51 735 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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