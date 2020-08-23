Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии. Ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.
«Состояние оценивается как тяжелое», — написала Сорока. Пресс-секретарь отметила, что у Тимошенко высокая температура тела.
Ранее о том, что у лидера партии «Батькивщина» коронавирус сообщали украинские СМИ. Уточнялось, что COVID-19 обнаружен и у членов ее семьи. По данным на 22 августа, выявлен 102 971 заболевший коронавирусом на Украине, пишет RT. Общее число летальных исходов составило 2244. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 51 735 человека.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.