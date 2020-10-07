Федерация бокса России запустила флешмоб в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Боксеры по всей стране записывают видеопоздравления главе государства и публикуют их в соцсетях с хэштегом #боксерызапутина.
«Президента поздравили Артур Бетербиев, Мурат Гассиев, Олег Саитов, Алексей Тищеннко, Александр Поветкин, Федор Чудинов, Александр Беспутин и многие другие боксеры. К президенту также обратились мужская сборная России по боксу и американский боксер Рой Джонс-младший», — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
К акции также присоединилась Свердловская областная федерация бокса. Организация опубликовала 30-секундный ролик, в котором приняли участие председатель правления федерации, Герой России Сергей Евланов и олимпийский чемпион по боксу, действующий профессиональный боксер «Академии единоборств РМК» Евгений Тищенко.
«Свердловская областная федерация бокса поздравляет нашего президента с днем рождения. Желает здоровья и успехов в государственной службе. Бокс за Путина!», — сказал на камеру Евланов. Евгений Тищенко присоединился к поздравлениям: «От всей души поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина с днем рождения, желаю счастья, здоровья, терпения, добра, мира. Бокс объединяет, боксеры за Путина». Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет.
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