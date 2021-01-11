В Москве назначена дата прощания с первым вице-губернатором ХМАО

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Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск, бухтин генадий
На церемонии прощания с первым вице-губернатором ХМАО Геннадием Бухтиным ожидают представителей политического истеблишмента региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Церемония прощания с первым вице-губернатором ХМАО Геннадием Бухтиным состоится 12 января. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

«Во вторник, в Москве», — ответила Шумакова. Глава депсвязей воздержалась от ответа на вопрос о том планирует ли участвовать в траурной церемонии губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, считает, что глава региона лично отдаст дань памяти своему первому заместителю. «Они тесно общались. Губернатор [Югры Наталья Комарова] близко к сердцу приняла эту трагедию. Возможно, в поездке в Москву к ней присоединится еще кто-то из заместителей. Панихида будет организована на Троекуровском кладбище», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин скончался 9 января в одной из московских клиник от последствий коронавируса. Изначально он проходил лечение в сургутской окружной клинической больницы. Однако в начале декабря 2020 года был транспортирован в российскую столицу по настоянию членов семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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