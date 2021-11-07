Байден раскритиковал принцип Трампа «Америка на первом месте»

Президент США Джо Байден отвергает принцип «Америка на первом месте» («America first»), провозглашенный предыдущим президентов США. Об этом рассказал помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место», — уточнил чиновник, передает CNN. По словам Джейка Салливана, Байден не придерживается девиза Трампа по той причине, что он намерен развивать политику США немного под другим углом.
Идея Трампа «Америка на первом месте» предполагала, что лидер США отдает приоритет внутренним делам и минимизирует вмешательство в политику других государств. По мнению Салливана, есть разительный контраст между тем, что делает сейчас Байден, и как руководил страной Трамп.
В МИД РФ назвали главное отличие Байдена от Трампа. По мнению замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрея Белоусова, на последней встрече лидеров были разговоры по стратегической стабильности, коих между Путиным и Трампом не происходило.
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