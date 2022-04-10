Royal Dutch Shell обошел запрет на поставки российский нефти в ЕС

10 апреля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Royal Dutch Shell покупает нефть в обход европейских санкций Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британско-нидерландский нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell начал покупать российскую нефть в обход санкций с помощью «латвийских нефтяных смесей». Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Европейские нефтяные мейджоры нашли способы, как обойти ограничения. Для этого трейдеры стали торговать так называемой „латвийской нефтяной смесью“. Royal Dutch Shell не считает нефтяную смесь российской, если доля нефти Urals в ней меньше 50%, то есть если в нефтяной смеси 49,99% российской нефти, то уже под санкции она не попадает. Нужные правки уже внесены в условия контрактов», — пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британско-нидерландский нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell начал покупать российскую нефть в обход санкций с помощью «латвийских нефтяных смесей». Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Европейские нефтяные мейджоры нашли способы, как обойти ограничения. Для этого трейдеры стали торговать так называемой „латвийской нефтяной смесью“. Royal Dutch Shell не считает нефтяную смесь российской, если доля нефти Urals в ней меньше 50%, то есть если в нефтяной смеси 49,99% российской нефти, то уже под санкции она не попадает. Нужные правки уже внесены в условия контрактов», — пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.