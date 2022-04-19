Казахстан усиливает сотрудничество с российским регионом

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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, сечин игорь, флаг россии, флаги казахстана, саммит россия - казахстан
Президент Казахстана и российский губернатор обсудили возможности кооперации регионов Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и губернатор Омской области Александр Бурков провели встречу, во время которой заявили о расширения сотрудничества. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана.

«Сегодня около 5 млн га земли в Казахстане засевается семенами именно омских научных центров. Мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы приобретать в казахстанских хозяйствах племенной скот для выращивания высокопродуктивных мясных пород КРС на территории Омской области. Мы как раз говорили о возможности разрешить поставки этой продукции в Омскую область», — рассказал Бурков.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в различных сферах. Продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли», — отметил Токаев.

6 апреля стало известно, что Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Также власти Казахстана сняли ограничения в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном и Киргизией.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и губернатор Омской области Александр Бурков провели встречу, во время которой заявили о расширения сотрудничества. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана. «Сегодня около 5 млн га земли в Казахстане засевается семенами именно омских научных центров. Мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы приобретать в казахстанских хозяйствах племенной скот для выращивания высокопродуктивных мясных пород КРС на территории Омской области. Мы как раз говорили о возможности разрешить поставки этой продукции в Омскую область», — рассказал Бурков. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в различных сферах. Продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли», — отметил Токаев. 6 апреля стало известно, что Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Также власти Казахстана сняли ограничения в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном и Киргизией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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