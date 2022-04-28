28 апреля 2022

«Известия»: Запад планирует поставки медоборудования в РФ

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, клиника, кт, компьютерная томография, больница, медицинские исследования
Западные производители готовы поставлять в РФ томографы, заявил профессор Дмитрий Усачев Фото:
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Крупные западные производители готовы поставлять в Россию медоборудование, несмотря на санкции. Среди них — томографы и другие специализированные оснащения. Об этом заявил директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев.

«Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования и запчастей», — сказал Усачев в интервью «Известиям».

Он уточнил, что переговоры об этом ведутся. По его словам, поставщики хотят работать с Россией, они ищут возможность доставить товары в РФ.

Крупные иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.

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Крупные западные производители готовы поставлять в Россию медоборудование, несмотря на санкции. Среди них — томографы и другие специализированные оснащения. Об этом заявил директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев. «Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования и запчастей», — сказал Усачев в интервью «Известиям». Он уточнил, что переговоры об этом ведутся. По его словам, поставщики хотят работать с Россией, они ищут возможность доставить товары в РФ. Крупные иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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