«Известия»: Запад планирует поставки медоборудования в РФ 29 апреля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 + Западные производители готовы поставлять в РФ томографы, заявил профессор Дмитрий Усачев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные западные производители готовы поставлять в Россию медоборудование, несмотря на санкции. Среди них — томографы и другие специализированные оснащения. Об этом заявил директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев. «Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования и запчастей», — сказал Усачев в интервью «Известиям». Он уточнил, что переговоры об этом ведутся. По его словам, поставщики хотят работать с Россией, они ищут возможность доставить товары в РФ. Крупные иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Крупные западные производители готовы поставлять в Россию медоборудование, несмотря на санкции. Среди них — томографы и другие специализированные оснащения. Об этом заявил директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев. «Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования и запчастей», — сказал Усачев в интервью «Известиям». Он уточнил, что переговоры об этом ведутся. По его словам, поставщики хотят работать с Россией, они ищут возможность доставить товары в РФ. Крупные иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям