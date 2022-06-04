Власти Запорожья: Запад пытается вывезти крупнейший завод региона

Иностранные спецслужбы хотят вывезти мощности «Мотор Сич» из Запорожской области, сообщил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные спецслужбы пытаются перевести мощности расположенного в Запорожской области оборонного завода «Мотор Сич» за пределы Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня идут действия со стороны западных спецслужб, со стороны непосредственно Польши, США и особенно Великобритании на предмет того, чтобы данное предприятие не просто работало на наших противников, а еще чтобы [мощности] были вывезены за пределы Украины. Соответствующие действия уже предпринимаются», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. По его словам, именно на этом предприятии производят двигатели для турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и AKINCI, активно используемых ВСУ в боевых действиях против России.

Как объяснил собеседник, «Мотор Сич» находится в Шевченковском районе Запорожской области и играет важную роль в экономике и оборонно-промышленном комплексе региона. После освобождения предприятия планируется возобновить его взаимодействие с партнерами в том числе в России, сообщил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» высокоточными средствами в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Он также отмечал, что действия ВС РФ направлены на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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