Курганцы и тюменцы съездили на учения в Казахстан. Фото

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
Возле российско-казахстанской границы прошли учения пожарных Фото:

Сотрудники МЧС из Курганской и Тюменской областей приняли участие в трансграничных пожарно-тактических учениях по ликвидации масштабных лесных пожаров. Они проходили на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Россия и Казахстан провели трансграничные пожарно-тактические учения по ликвидации масштабных лесных пожаров. Плечом к плечу с условным пожаром, грозящим перекинуться на близлежащий населенный пункт (село Вагулино Кызылжарского района), боролись зауральские огнеборцы и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

По легенде учений, условный пожар возник на опушке леса. Позже поступили новые вводные, осложняющие обстановку: угроза распространения огня на территорию России, подход фронта пожара к селу и возгорание нескольких крайних домов. Помимо прочего, пожарные отрабатывали эвакуацию жителей села и оказание первой помощи пострадавшим.

От ГУ МЧС России по Курганской области к учениям привлекалось 11 человек и две единицы техники. Среди них — пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс ПАНРК, способный закачивать воду из естественного водоема со скоростью до 130 литров в секунду.

В Казахстане прошли совместные российско-казахстанские учения пожарных
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По легенде учений, пожар мог перейти из Казахстана в Россию
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В учениях принимали участие 11 курганских сотрудников МЧС
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Сотрудники МЧС из Курганской и Тюменской областей приняли участие в трансграничных пожарно-тактических учениях по ликвидации масштабных лесных пожаров. Они проходили на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Россия и Казахстан провели трансграничные пожарно-тактические учения по ликвидации масштабных лесных пожаров. Плечом к плечу с условным пожаром, грозящим перекинуться на близлежащий населенный пункт (село Вагулино Кызылжарского района), боролись зауральские огнеборцы и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в сообщении. По легенде учений, условный пожар возник на опушке леса. Позже поступили новые вводные, осложняющие обстановку: угроза распространения огня на территорию России, подход фронта пожара к селу и возгорание нескольких крайних домов. Помимо прочего, пожарные отрабатывали эвакуацию жителей села и оказание первой помощи пострадавшим. От ГУ МЧС России по Курганской области к учениям привлекалось 11 человек и две единицы техники. Среди них — пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс ПАНРК, способный закачивать воду из естественного водоема со скоростью до 130 литров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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