Курганцы и тюменцы съездили на учения в Казахстан. Фото

10 июня 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Возле российско-казахстанской границы прошли учения пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники МЧС из Курганской и Тюменской областей приняли участие в трансграничных пожарно-тактических учениях по ликвидации масштабных лесных пожаров. Они проходили на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Россия и Казахстан провели трансграничные пожарно-тактические учения по ликвидации масштабных лесных пожаров. Плечом к плечу с условным пожаром, грозящим перекинуться на близлежащий населенный пункт (село Вагулино Кызылжарского района), боролись зауральские огнеборцы и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в сообщении. По легенде учений, условный пожар возник на опушке леса. Позже поступили новые вводные, осложняющие обстановку: угроза распространения огня на территорию России, подход фронта пожара к селу и возгорание нескольких крайних домов. Помимо прочего, пожарные отрабатывали эвакуацию жителей села и оказание первой помощи пострадавшим. От ГУ МЧС России по Курганской области к учениям привлекалось 11 человек и две единицы техники. Среди них — пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс ПАНРК, способный закачивать воду из естественного водоема со скоростью до 130 литров в секунду. В Казахстане прошли совместные российско-казахстанские учения пожарных Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан По легенде учений, пожар мог перейти из Казахстана в Россию Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан В учениях принимали участие 11 курганских сотрудников МЧС Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Фото: пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Сотрудники МЧС из Курганской и Тюменской областей приняли участие в трансграничных пожарно-тактических учениях по ликвидации масштабных лесных пожаров. Они проходили на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Россия и Казахстан провели трансграничные пожарно-тактические учения по ликвидации масштабных лесных пожаров. Плечом к плечу с условным пожаром, грозящим перекинуться на близлежащий населенный пункт (село Вагулино Кызылжарского района), боролись зауральские огнеборцы и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в сообщении. По легенде учений, условный пожар возник на опушке леса. Позже поступили новые вводные, осложняющие обстановку: угроза распространения огня на территорию России, подход фронта пожара к селу и возгорание нескольких крайних домов. Помимо прочего, пожарные отрабатывали эвакуацию жителей села и оказание первой помощи пострадавшим. От ГУ МЧС России по Курганской области к учениям привлекалось 11 человек и две единицы техники. Среди них — пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс ПАНРК, способный закачивать воду из естественного водоема со скоростью до 130 литров в секунду.