«Коммерсант»: в России начинают выводить на рынок отечественные банкоматы

12 сентября 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Серийное производство отечественных банкоматов начнется в первом квартале 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью 2022 года в России начнут тестировать первые отечественные банкоматы, а в первом квартале 2023 года в банки поступят первые серийные партии. Такой план прописан в «дорожной карте», которая была представлена 9 сентября на заседании совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России под председательством заместителя председателя регулятора Сергея Белова. По словам источника « Коммерсанта », на совете НДО при ЦБ была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. В документе говорится, что российские производители БФС и САГА этой осенью предоставят крупнейшим банкам на тестирование первые образцы своей продукции, а в первом квартале 2023 года уже получат несколько сотен устройств. По словам экспертов, создать полностью отечественный банкомат, локализованный в России на 100%, технически невозможно. Источник газеты отметил, что реально производить корпус и механическую часть конструкции банкомата, но электроника по большей части в РФ не создается. Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки планируют закупить отечественные банкоматы на процессе «Эльбрус». Согласно постановлению правительства, доля российской продукции при закупках таких устройств должна составлять более 20% для банков с госучастием.

Осенью 2022 года в России начнут тестировать первые отечественные банкоматы, а в первом квартале 2023 года в банки поступят первые серийные партии. Такой план прописан в «дорожной карте», которая была представлена 9 сентября на заседании совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России под председательством заместителя председателя регулятора Сергея Белова. По словам источника «Коммерсанта», на совете НДО при ЦБ была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. В документе говорится, что российские производители БФС и САГА этой осенью предоставят крупнейшим банкам на тестирование первые образцы своей продукции, а в первом квартале 2023 года уже получат несколько сотен устройств. По словам экспертов, создать полностью отечественный банкомат, локализованный в России на 100%, технически невозможно. Источник газеты отметил, что реально производить корпус и механическую часть конструкции банкомата, но электроника по большей части в РФ не создается. Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки планируют закупить отечественные банкоматы на процессе «Эльбрус». Согласно постановлению правительства, доля российской продукции при закупках таких устройств должна составлять более 20% для банков с госучастием.