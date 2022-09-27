На Госуслуги открыли сервис для получения отсрочки от мобилизации

27 сентября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Через портал Госуслуги можно получить отсрочку от частичной мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На портале Госуслуг открыли сервис, на котором можно подать заявление на получение отсрочки от мобилизации для ИТ и телеком-специалистов. Об этом сообщает Минцифры РФ. «Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — сообщило минестесрство в своем telegram-канале. Также в ведомстве уточнили, что необходимо для ее получения. Во-первых, необходимо заполнить подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора;

Затем необходимо на сервисе Госуслуг проверить свои данные, которые автоматически выгружаются из аккаунта;

Третьим шагом нужно ввести свои сведения о воинском учете, высшем образовании и работе;

Также необходимо прикрепить к заявлению форму-подтверждения из организации и файл открепленной электронной подписи;

После этого можно отправить заявку.

После всех этих действий Минцифры проверить информации и отправит данные в Генштаб РФ. Решение о непривлечении будет принимать Минобороны РФ. «Первые списки планируется отправить 29 сентября», — дополнили в Минцифры. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом решении в связи со спецоперацией на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек.

На портале Госуслуг открыли сервис, на котором можно подать заявление на получение отсрочки от мобилизации для ИТ и телеком-специалистов. Об этом сообщает Минцифры РФ. «Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — сообщило минестесрство в своем telegram-канале. Также в ведомстве уточнили, что необходимо для ее получения. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом решении в связи со спецоперацией на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек.