На Госуслуги открыли сервис для получения отсрочки от мобилизации

Через портал Госуслуги можно получить отсрочку от частичной мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
На портале Госуслуг открыли сервис, на котором можно подать заявление на получение отсрочки от мобилизации для ИТ и телеком-специалистов. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — сообщило минестесрство в своем telegram-канале. Также в ведомстве уточнили, что необходимо для ее получения.
- Во-первых, необходимо заполнить подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора;
- Затем необходимо на сервисе Госуслуг проверить свои данные, которые автоматически выгружаются из аккаунта;
- Третьим шагом нужно ввести свои сведения о воинском учете, высшем образовании и работе;
- Также необходимо прикрепить к заявлению форму-подтверждения из организации и файл открепленной электронной подписи;
- После этого можно отправить заявку.
- После всех этих действий Минцифры проверить информации и отправит данные в Генштаб РФ. Решение о непривлечении будет принимать Минобороны РФ. «Первые списки планируется отправить 29 сентября», — дополнили в Минцифры.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом решении в связи со спецоперацией на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек.
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