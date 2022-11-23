Боец «Вагнера» рассказал о внутренней иерархии в ЧВК

Боец «Вагнера»: в ЧВК есть своя иерархия

23 ноября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Среди бойцов ЧВК «Вагнера» есть добровольцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы (А-шники) могут отказаться от контракта в ЧВК «Вагнер» и работать на складе в отличие от бывших заключенных (К-шников). Об этом URA.RU сообщил боец ЧВК «Вагнер» на условиях анонимности. «А-шник может отказаться от переднего края, а у нас такой возможности нет. Остаток контракта он может быть грузчиком где-то на складах, а мы не имеем такого права — мы ехали воевать именно штурмовиками. К-шники — не только штурмовая пехота. Разделения по специальностям у нас нет», — сообщил URA.RU один из бывших осужденных. По его словам, среди бойцов есть саперы, минометчики, АГСники, пулеметчики, но нет танкистов, потому что их не нашли среди бывших заключенных. Поэтому танкистами набирают А-шников, которые были членами танкового экипажа в армии, сообщил боец «Вагнера». «Хотя знаю случай, когда бывшие заключенные были зачислены в экипаж „Панциря“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь С-1“)», — отметил он. Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. По словам бойца ЧВК «Вагнера», у российской армии есть преимущество над ВСУ из-за дождливой и ветреной погоды. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Добровольцы (А-шники) могут отказаться от контракта в ЧВК «Вагнер» и работать на складе в отличие от бывших заключенных (К-шников). Об этом URA.RU сообщил боец ЧВК «Вагнер» на условиях анонимности. «А-шник может отказаться от переднего края, а у нас такой возможности нет. Остаток контракта он может быть грузчиком где-то на складах, а мы не имеем такого права — мы ехали воевать именно штурмовиками. К-шники — не только штурмовая пехота. Разделения по специальностям у нас нет», — сообщил URA.RU один из бывших осужденных. По его словам, среди бойцов есть саперы, минометчики, АГСники, пулеметчики, но нет танкистов, потому что их не нашли среди бывших заключенных. Поэтому танкистами набирают А-шников, которые были членами танкового экипажа в армии, сообщил боец «Вагнера». «Хотя знаю случай, когда бывшие заключенные были зачислены в экипаж „Панциря“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь С-1“)», — отметил он. Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. По словам бойца ЧВК «Вагнера», у российской армии есть преимущество над ВСУ из-за дождливой и ветреной погоды. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.