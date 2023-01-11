Пригожин рассказал об обнаруженных в районе Соледара британских наемниках

Пригожин: вблизи Соледара найдено тело одного из двух британцев

12 января 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Двое британцев пропали вблизи Соледара Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тело одного из двух пропавших без вести британских наемников обнаружили вблизи Соледара (ДНР) 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «8 января на горячую линию „Спроси Вагнер“ пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry (Эндрю Бегшо и Кристофер Перри, — прим. URA.RU). Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении пресс-службе Пригожина в telegram-канале . Известно, что пропавшие были волонтерами, занимавшимися эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По утверждениям гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие были отправлены в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию во время того, как российские силы вели наступление». Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в районе Соледара пропали двое граждан Великобритании, передает МК . В МИД Британии отметили, что оказывают поддержку семьям пропавших.

Тело одного из двух пропавших без вести британских наемников обнаружили вблизи Соледара (ДНР) 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «8 января на горячую линию „Спроси Вагнер“ пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry (Эндрю Бегшо и Кристофер Перри, — прим. URA.RU). Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении пресс-службе Пригожина в telegram-канале. Известно, что пропавшие были волонтерами, занимавшимися эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По утверждениям гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие были отправлены в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию во время того, как российские силы вели наступление». Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в районе Соледара пропали двое граждан Великобритании, передает МК. В МИД Британии отметили, что оказывают поддержку семьям пропавших.