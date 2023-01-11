11 января 2023

Пригожин рассказал об обнаруженных в районе Соледара британских наемниках

Пригожин: вблизи Соледара найдено тело одного из двух британцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое британцев пропали вблизи Соледара Фото:

Тело одного из двух пропавших без вести британских наемников обнаружили вблизи Соледара (ДНР) 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«8 января на горячую линию „Спроси Вагнер“ пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry (Эндрю Бегшо и Кристофер Перри, — прим. URA.RU). Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении пресс-службе Пригожина в telegram-канале.

Известно, что пропавшие были волонтерами, занимавшимися эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По утверждениям гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие были отправлены в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию во время того, как российские силы вели наступление».

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в районе Соледара пропали двое граждан Великобритании, передает МК. В МИД Британии отметили, что оказывают поддержку семьям пропавших.

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Тело одного из двух пропавших без вести британских наемников обнаружили вблизи Соледара (ДНР) 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «8 января на горячую линию „Спроси Вагнер“ пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry (Эндрю Бегшо и Кристофер Перри, — прим. URA.RU). Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении пресс-службе Пригожина в telegram-канале. Известно, что пропавшие были волонтерами, занимавшимися эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По утверждениям гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие были отправлены в Соледар, «чтобы проводить эвакуацию во время того, как российские силы вели наступление». Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в районе Соледара пропали двое граждан Великобритании, передает МК. В МИД Британии отметили, что оказывают поддержку семьям пропавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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