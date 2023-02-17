Какое вино выбрать к фастфуду

В Роскачестве посоветовали запивать бургер белым вином

Игристые вина отлично подойдут к жирной пище, рассказала Олеся Буняева Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фастфуд можно использовать как гастрономическую пару к вину. К игристому отлично подойдут картофель фри и другие любые жирные блюда. К тихому белому — шаурма с курицей и пицца. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Любимые многими картофельные ломтики имеют жирный и соленый вкус, что в сочетании с высокой кислотностью игристого вина прекрасно уравновесит вкусы и создаст отличную пару. Предпочтительно отдать выбор брюту», — рассказала Олеся Буняева. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что из-за того, что у игристых вин есть пузырьки, они идеально подойдут для любых жирных блюд.

Отличным сочетанием для бургера станет интенсивный Каберне Совиньон или Зинфандель. Эксперт отметила, что легкотелое вино не раскроет должным образом вкусовую палитру блюда.

Тихое, неплотное вино Совиньон Блан можно сочетать с шаурмой. Дело в том, что данный сорт винограда отлично подходит к курице, соусу и овощам.

Для пиццы подойдет Шираз или Каберне Фран. Олеся Буняева отметила, что данные сорта вин обладают глубокой ароматикой и интенсивным вкусом, которые не затмевают собой пиццу.