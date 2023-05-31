Вашингтон раскрыл дату украинского контрнаступления

США готовятся отправить Украине новую технику, отметили в Белом доме
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в контрнаступление летом 2023 года. Об этом сообщили в Белом доме.
«Украина собирается перейти в наступление летом, США находятся в контакте с начала планирования, готовят новые поставки вооружений», — следует из заявления Белого дома. Его текст приводит РИА Новости.
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