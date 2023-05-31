Вашингтон раскрыл дату украинского контрнаступления

Белый дом: Украина пойдет в наступление летом
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США готовятся отправить Украине новую технику, отметили в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в контрнаступление летом 2023 года. Об этом сообщили в Белом доме.

«Украина собирается перейти в наступление летом, США находятся в контакте с начала планирования, готовят новые поставки вооружений», — следует из заявления Белого дома. Его текст приводит РИА Новости.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в контрнаступление летом 2023 года. Об этом сообщили в Белом доме. «Украина собирается перейти в наступление летом, США находятся в контакте с начала планирования, готовят новые поставки вооружений», — следует из заявления Белого дома. Его текст приводит РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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