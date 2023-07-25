Кулеба придумал работу для F-16 на Украине

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет использовать F-16 для защиты нового маршрута экспорта зерна

25 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Украина планирует создать новый зерновой коридор, который будет защищаться истребителями F-16, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина может использовать истребители F-16 для защиты нового маршрута экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор (для экспорта зерна — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24 . Кулеба также отметил, что Украина и США уже решили вопрос о поставках истребителей F-16. Однако для самих поставок требуется время. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого северо-западная и юго-восточная части Черного моря были объявлены опасной территорией, передает RT. Зерновая сделка обеспечивала безопасное движение грузовых танкеров из России и Украины по Черному морю. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев получит истребители через несколько месяцев. Тогда он отметил, что решается вопрос логистики.

Украина может использовать истребители F-16 для защиты нового маршрута экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор (для экспорта зерна — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24. Кулеба также отметил, что Украина и США уже решили вопрос о поставках истребителей F-16. Однако для самих поставок требуется время. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого северо-западная и юго-восточная части Черного моря были объявлены опасной территорией, передает RT. Зерновая сделка обеспечивала безопасное движение грузовых танкеров из России и Украины по Черному морю. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев получит истребители через несколько месяцев. Тогда он отметил, что решается вопрос логистики.