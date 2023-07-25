Кулеба придумал работу для F-16 на Украине

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет использовать F-16 для защиты нового маршрута экспорта зерна
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Украина планирует создать новый зерновой коридор, который будет защищаться истребителями F-16, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина может использовать истребители F-16 для защиты нового маршрута экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор (для экспорта зерна — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

Кулеба также отметил, что Украина и США уже решили вопрос о поставках истребителей F-16. Однако для самих поставок требуется время.

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Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев получит истребители через несколько месяцев. Тогда он отметил, что решается вопрос логистики.

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Украина может использовать истребители F-16 для защиты нового маршрута экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор (для экспорта зерна — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24. Кулеба также отметил, что Украина и США уже решили вопрос о поставках истребителей F-16. Однако для самих поставок требуется время. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого северо-западная и юго-восточная части Черного моря были объявлены опасной территорией, передает RT. Зерновая сделка обеспечивала безопасное движение грузовых танкеров из России и Украины по Черному морю. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев получит истребители через несколько месяцев. Тогда он отметил, что решается вопрос логистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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