РИАН: голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались российским военным

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Для этого им пришлось переплыть Днепр на лодке, рассказал один из украинских солдат.
На второй день после прибытия в Херсонскую область украинский военный оказался на позициях на правом берегу Днепра. «Были постоянные артиллерийские и минометные обстрелы, мы не могли выполнить ни одну из поставленных командиром задач. Его позывной — „Клещ“, и я видел его только в первый день. Он все время находился в тылу. На третьи сутки мы начали голодать, так как паек нам не подвозили якобы из-за того, что топлива нет. Его покупают за свои деньги, а у нас пусто в карманах», — рассказал украинский боец корреспонденту РИА Новости.
По словам солдата, в учебной части в Житомирской области его готовили всего пять дней, поэтому он «отказался рисковать своей жизнью в таких условиях». «Я принял решение, что при первой возможности сдамся в плен», — добавил он. «Находясь на позиции, я заметил лодку на берегу Днепра. Ночью с двумя сослуживцами, которые были со мной согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли, но было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам», — рассказал военный.
Ранее еще один украинский солдат сдался в плен ВС РФ, но уже на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами.
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