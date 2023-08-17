РИАН: голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались российским военным

17 августа 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Три бойца ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Для этого им пришлось переплыть Днепр на лодке, рассказал один из украинских солдат. На второй день после прибытия в Херсонскую область украинский военный оказался на позициях на правом берегу Днепра. «Были постоянные артиллерийские и минометные обстрелы, мы не могли выполнить ни одну из поставленных командиром задач. Его позывной — „Клещ“, и я видел его только в первый день. Он все время находился в тылу. На третьи сутки мы начали голодать, так как паек нам не подвозили якобы из-за того, что топлива нет. Его покупают за свои деньги, а у нас пусто в карманах», — рассказал украинский боец корреспонденту РИА Новости. По словам солдата, в учебной части в Житомирской области его готовили всего пять дней, поэтому он «отказался рисковать своей жизнью в таких условиях». «Я принял решение, что при первой возможности сдамся в плен», — добавил он. «Находясь на позиции, я заметил лодку на берегу Днепра. Ночью с двумя сослуживцами, которые были со мной согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли, но было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам», — рассказал военный. Ранее еще один украинский солдат сдался в плен ВС РФ, но уже на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Для этого им пришлось переплыть Днепр на лодке, рассказал один из украинских солдат. На второй день после прибытия в Херсонскую область украинский военный оказался на позициях на правом берегу Днепра. «Были постоянные артиллерийские и минометные обстрелы, мы не могли выполнить ни одну из поставленных командиром задач. Его позывной — „Клещ“, и я видел его только в первый день. Он все время находился в тылу. На третьи сутки мы начали голодать, так как паек нам не подвозили якобы из-за того, что топлива нет. Его покупают за свои деньги, а у нас пусто в карманах», — рассказал украинский боец корреспонденту РИА Новости. По словам солдата, в учебной части в Житомирской области его готовили всего пять дней, поэтому он «отказался рисковать своей жизнью в таких условиях». «Я принял решение, что при первой возможности сдамся в плен», — добавил он. «Находясь на позиции, я заметил лодку на берегу Днепра. Ночью с двумя сослуживцами, которые были со мной согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли, но было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам», — рассказал военный. Ранее еще один украинский солдат сдался в плен ВС РФ, но уже на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами.