Рябков исключил принятие в БРИКС западных стран

Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС исключено. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.
По его словам, «важнейшим критерием» вхождения в БРИКС является отказ от санкционной политики. «Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию», — пояснил дипломат. Его слова передает ТАСС.
25 августа в ЮАР завершился саммит БРИКС. В ходе него было принято решение о расширении экономического клуба. БРИКС пополнят шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. URA.RU рассказывало, какие экономические и политические выгоды получит Россия от новых членов объединения. В частности, Египет занимает стратегическое положение, что играет на руку Москве, которая может создать там военные базы. Подробнее — в материале агентства.
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