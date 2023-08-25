Рябков исключил принятие в БРИКС западных стран

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ назвали условие для принятия западных стран в БРИКС Фото:

Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС исключено. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

По его словам, «важнейшим критерием» вхождения в БРИКС является отказ от санкционной политики. «Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию», — пояснил дипломат. Его слова передает ТАСС.

25 августа в ЮАР завершился саммит БРИКС. В ходе него было принято решение о расширении экономического клуба. БРИКС пополнят шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. URA.RU рассказывало, какие экономические и политические выгоды получит Россия от новых членов объединения. В частности, Египет занимает стратегическое положение, что играет на руку Москве, которая может создать там военные базы. Подробнее — в материале агентства.

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Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС исключено. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР. По его словам, «важнейшим критерием» вхождения в БРИКС является отказ от санкционной политики. «Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию», — пояснил дипломат. Его слова передает ТАСС. 25 августа в ЮАР завершился саммит БРИКС. В ходе него было принято решение о расширении экономического клуба. БРИКС пополнят шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. URA.RU рассказывало, какие экономические и политические выгоды получит Россия от новых членов объединения. В частности, Египет занимает стратегическое положение, что играет на руку Москве, которая может создать там военные базы. Подробнее — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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