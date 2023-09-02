02 сентября 2023

IP: в Польше ограничили фотосъемку из-за страха перед РФ

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В Польше ввели ограничения на фотосъемку из-за страха перед Россией Фото:
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Правительство Польши запретило вести фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны России. Об этом заявил польский журналист Конрад Багиньский.

«У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <…> », — указывает обозреватель INN Poland Багиньский. По данным журналиста, перечень этих объектов очень большой, при этом списка в открытом доступе нет, так как он может стать перечнем мишеней для проведения диверсий. Такой подход, по мнению журналиста, указывает на абсурдность введенных требований.

Польша оказалась в позиции неудачника из-за поддержки Киева. Страны находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. При этом ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska.

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Правительство Польши запретило вести фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны России. Об этом заявил польский журналист Конрад Багиньский. «У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <…> », — указывает обозреватель INN Poland Багиньский. По данным журналиста, перечень этих объектов очень большой, при этом списка в открытом доступе нет, так как он может стать перечнем мишеней для проведения диверсий. Такой подход, по мнению журналиста, указывает на абсурдность введенных требований. Польша оказалась в позиции неудачника из-за поддержки Киева. Страны находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. При этом ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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