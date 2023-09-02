IP: в Польше ограничили фотосъемку из-за страха перед РФ

03 сентября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

В Польше ввели ограничения на фотосъемку из-за страха перед Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Польши запретило вести фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны России. Об этом заявил польский журналист Конрад Багиньский. «У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <…> », — указывает обозреватель INN Poland Багиньский. По данным журналиста, перечень этих объектов очень большой, при этом списка в открытом доступе нет, так как он может стать перечнем мишеней для проведения диверсий. Такой подход, по мнению журналиста, указывает на абсурдность введенных требований. Польша оказалась в позиции неудачника из-за поддержки Киева. Страны находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. При этом ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska.

Правительство Польши запретило вести фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны России. Об этом заявил польский журналист Конрад Багиньский. «У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <…> », — указывает обозреватель INN Poland Багиньский. По данным журналиста, перечень этих объектов очень большой, при этом списка в открытом доступе нет, так как он может стать перечнем мишеней для проведения диверсий. Такой подход, по мнению журналиста, указывает на абсурдность введенных требований. Польша оказалась в позиции неудачника из-за поддержки Киева. Страны находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. При этом ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska.