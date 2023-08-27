Mysl Polska: Польша оказалась в «позиции неудачника» из-за Украины

27 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Отношения Польши и Украины строятся на агрессии в отношении России Фото: Официальный сайт президента Украины Польша оказалась в «позиции неудачника» из-за поддержки Киева. Ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska. «В случае поляков упорная приверженность „украинскому флагу“ приняла форму позиции „неудачника“, согласно которой <…> Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — говорится в материале издания. В статье подчеркнули, что отношения обеих сторон строятся на агрессии против России. Власти Украины пренебрегают взаимным уважением интересов со стороны Польши. При этом Варшава делает все, чтобы этого не замечать. Ранее западная пресса писала, что Польша и Украина находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. Кроме того, американские журналисты допустили, что отношения двух стран могут только ухудшиться из-за различий во взглядах на вопросы истории.

Польша оказалась в «позиции неудачника» из-за поддержки Киева. Ради Украины Варшава будет готова пожертвовать своими национальными интересами, пишет издание Mysl Polska. «В случае поляков упорная приверженность „украинскому флагу“ приняла форму позиции „неудачника“, согласно которой <…> Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — говорится в материале издания. В статье подчеркнули, что отношения обеих сторон строятся на агрессии против России. Власти Украины пренебрегают взаимным уважением интересов со стороны Польши. При этом Варшава делает все, чтобы этого не замечать. Ранее западная пресса писала, что Польша и Украина находятся в вынужденном союзе, несмотря на множество взаимных претензий друг к другу. Кроме того, американские журналисты допустили, что отношения двух стран могут только ухудшиться из-за различий во взглядах на вопросы истории.