Полиция проверит голосование покойной избирательницы в Ульяновской области

15 сентября 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Облизбирком признал фальсификацию на выборах и аннулировал 137 бюллетеней Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Ульяновской области полицейские проводят проверку по факту возможной фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания и органов местного самоуправления. Кандидат от партии КПРФ Сергей Крючков утверждает, что одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. «В субботу мы заметили, что в течение трех часов на дому проголосовало очень много народу — получалось, что выездная комиссия тратила на каждый адрес не более трех минут, что невозможно. То же самое происходило и в пятницу. Тогда мы решили проверить сомнительные адреса. Выяснилось, что хозяйка одного из домов скончалась более двух лет назад», — передает слова Крючкова « Коммерсант ». По заявлению депутата полицейские Ульяновской области организовали проверку. Крючков рассказал, что при выезде по адресам, где проводилось надомное голосование, было обнаружено, что в трех домах никто не проживает. Один дом был выставлен на продажу, его собственник по телефону заявил, что не голосовал. В другом доме депутату рассказали, что медсестра, которая якобы проголосовала, уже два года не проживает по этому адресу. В следующем строении пояснили, что голосовавший сын члена участковой комиссии проживает в Москве. Депутат подозревает, что кто-то написал от имени избирателей заявление о голосовании на дому, а потом опустил ложные бюллетени в переносной ящик. По словам Крючкова, всего было зафиксировано семь случаев таких нарушений. В облизбиркоме подтвердили только два. Аннулировано 137 бюллетеней. В полиции сейчас опрашивают свидетелей. Расследование контролирует областная прокуратура. Россияне голосовали за депутатов, губернаторов и мэров в течение трех дней. Избирательные участки открылись 8 сентября. Завершились выборы 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ульяновской области полицейские проводят проверку по факту возможной фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания и органов местного самоуправления. Кандидат от партии КПРФ Сергей Крючков утверждает, что одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. «В субботу мы заметили, что в течение трех часов на дому проголосовало очень много народу — получалось, что выездная комиссия тратила на каждый адрес не более трех минут, что невозможно. То же самое происходило и в пятницу. Тогда мы решили проверить сомнительные адреса. Выяснилось, что хозяйка одного из домов скончалась более двух лет назад», — передает слова Крючкова «Коммерсант». По заявлению депутата полицейские Ульяновской области организовали проверку. Крючков рассказал, что при выезде по адресам, где проводилось надомное голосование, было обнаружено, что в трех домах никто не проживает. Один дом был выставлен на продажу, его собственник по телефону заявил, что не голосовал. В другом доме депутату рассказали, что медсестра, которая якобы проголосовала, уже два года не проживает по этому адресу. В следующем строении пояснили, что голосовавший сын члена участковой комиссии проживает в Москве. Депутат подозревает, что кто-то написал от имени избирателей заявление о голосовании на дому, а потом опустил ложные бюллетени в переносной ящик. По словам Крючкова, всего было зафиксировано семь случаев таких нарушений. В облизбиркоме подтвердили только два. Аннулировано 137 бюллетеней. В полиции сейчас опрашивают свидетелей. Расследование контролирует областная прокуратура. Россияне голосовали за депутатов, губернаторов и мэров в течение трех дней. Избирательные участки открылись 8 сентября. Завершились выборы 10 сентября.